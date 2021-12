La distribution d'essence reprend sur l'île d'Anticosti

La distribution d’essence a repris mercredi grâce à une installation temporaire à Anticosti, cinq jours après le violent incendie qui a détruit la seule station-service de l’île

La coopérative des consommateurs de l’île a pris la relève du commerce incendié, mais une autre solution devra être mise en place avant l’été prochain.

L’incendie du Centre de réparation mécanique de l’île vendredi dernier a causé tout un émoi chez les résidents du village de Port-Menier, non seulement à cause de l’ampleur de l’événement, mais aussi parce que cet incendie a entraîné une rupture complète de la distribution d’essence. Anticosti étant une île sur laquelle il n’y a qu’une seule station-service, les résidents et commerces ne peuvent pas se rendre à un village voisin pour faire le plein.

La coopérative des consommateurs de l’île d’Anticosti, avec le soutien de la municipalité et du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), a installé un petit réservoir d’essence à proximité de ses installations.

Ce réservoir sera rempli régulièrement à partir des réserves d’essence qui se trouve en bonne quantité sur l’île et qui sont gérées par la coopérative des consommateurs.

La mise en place de ce service en moins de 5 jours a représenté tout un défi. Même si l’équipement était déjà disponible sur l’île, il a fallu aménager les lieux pour répondre aux normes de sécurité et aux exigences des assureurs.

Malgré l’absence complète de station-service depuis vendredi dernier, il n’y a pas eu de pénurie d’essence à l’île. Les citoyens se sont entraidés.

Il faut dire que les besoins sont moins importants en hiver alors que seulement 10 kilomètres de route sont accessibles.

La mairesse de la municipalité de l'Île-d'Anticosti, Hélène Boulanger, a tout de même souligné qu’il était important d’agir rapidement dans ce dossier.

«Le problème était l’inquiétude que ça générait de voir, "est-ce qu’on va pouvoir avoir quelque chose?" Ça, c’était important cette inquiétude-là. Suite aussi à une situation qui est quand même assez traumatisante. Le manque d’essence pour quelques jours, ce n’est pas une difficulté si grande que ça», a-t-elle dit.

La mairesse estime que la solution temporaire qui a été mise en place suffira à répondre aux besoins de la centaine de résidents permanents de l’île pour les prochains mois, mais lorsque les touristes arriveront sur l’île au printemps prochain, les besoins seront beaucoup plus importants.

Devant l’incertitude entourant la reconstruction ou non de la station-service, la municipalité, le MERN et la coopérative vont examiner cet hiver d’autres solutions qui pourraient être mises en place pour assurer un approvisionnement adéquat en essence sur l’île.