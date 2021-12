Le bon jugement du docteur Arruda

Petit papa Noël est descendu du ciel et nous a donné une permission pour Noël.

Youppi ! Nous pourrons célébrer en famille ! Le Dr Horacio Arruda nous « laisse aller jusqu’à 20 ».

Difficile de ne pas y voir une nouvelle étape dans la grande infantilisation à laquelle nous nous sommes habitués.

Quelle science ?

Le fondement même des diktats de la Santé publique auxquels nous nous soumettons avec discipline depuis mars 2020 a toujours été la science. Certes, la santé publique est une science qui contient sa part d’incertitude, mais elle devrait du moins être fondée sur les données.

Alors, pourquoi 20 personnes à Noël ?

Dixit le Dr Arruda : de passer de 0 l’an dernier à 20, c’est déjà un bon élément. Il y a des provinces avec moins de circulation de la COVID qui permettent des rassemblements de 25 personnes. Alors 20, ça semble pas pire, d’autant plus que « la majorité des gens ont de plus petites réceptions ».

Ah, oui, il faut récompenser le bon peuple pour ses efforts.

Sur quelles courbes, quelles données s’est-il basé ? Son jugement nous promet-il.

Bien sûr, pour « se rendre à 20 », il faudra être vaccinés. Bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient à exclure les réfractaires de leur famille. Pour les autres, pas de soucis, l’heure n’est pas à la coercition, « on ne commencera pas à aller dans les maisons ».

Morale de l’histoire, faites attention et servez-vous de votre jugement.

L’habitude

Pas surprenant que les autorités sanitaires aient imaginé qu’on attendait leur feu vert pour planifier les Fêtes. Depuis 22 mois, elles carburent au paternalisme.

Les masques ? On allait mal les porter. Les tests rapides ? On allait mal les utiliser.

Les ventilateurs dans les écoles ? Ils seraient mal positionnés.

Mais voyez-vous, le Dr Arruda nous a mis en garde minutieusement à chacune de ses consultations : « ce que je dis aujourd’hui pourrait changer demain ».

C’est ainsi qu’il s’est ravisé sur les masques à l’école, les activités sportives, le risque que posait le Delta, et les fameux tests rapides.

Car après un an à les avoir dénigrés, soudainement il faut absolument qu’Ottawa en trouve 10 millions pour que nous ayons un Noël sécuritaire en cas de fièvre et de nez qui coule !

Finalement, on pense que ça va bien aller, mais on n’est pas certain.

Car le Dr Arruda, fidèle à son habitude, nous a bien avertis : « l’incertitude, c’est où on va être après les Fêtes avec Omicron ». On pourrait monter à 4000 cas par jour, mais, grâce à la vaccination, on pense que « notre système de santé va être capable de le supporter ».

Sérieux, on n’avait pas besoin du Dr Arruda pour en arriver à cette conclusion quant aux Fêtes de Noël.

Une chance que le ridicule est moins meurtrier que la COVID.