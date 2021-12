Le Québec en léger rebond démographique en 2021

Après avoir connu un important recul en 2020, l’accroissement démographique du Québec est reparti à la hausse en 2021, selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec rendu public mercredi.

Toutefois, la hausse reste modérée. Au 1er juillet 2021, le Québec comptait 8 604 500 habitants, soit 25 100 de plus qu'au début de l'année. Cet accroissement sur six mois est plus élevé que les 21 400 nouveaux Québécois enregistrés pour l'ensemble de l'année 2020, mais reste deux fois moindre que celui observé lors des premiers semestres des années 2017 à 2019.

«La baisse des gains migratoires internationaux a joué un rôle prépondérant dans le ralentissement de la croissance de la population en 2020. Elle s'explique principalement par la mise en place de restrictions aux frontières pour contrer la pandémie de COVID-19», peut-on lire dans le communiqué de l’ISQ.

Fin de la surmortalité

Au cours des 10 premiers mois de la pandémie (mars à décembre 2020), on estime que le nombre de décès observés au Québec a été 9 % plus élevé que prévu, une surmortalité enregistrée en raison de la COVID-19. De février à août 2021, la surmortalité a été nulle, ce qui fait qu'après 18 mois de pandémie, la surmortalité cumulée se situait à 3,7 %.

Bien inférieur à celui de la province en 2020, le taux de surmortalité au Canada est maintenant comparable à celui du Québec.

L’espérance de vie dans la province a également baissé depuis la pandémie. Depuis 2020, elle se situe à 80,6 ans chez les hommes et à 84,0 ans chez les femmes, ce qui représente des baisses respectives de 6 et 9 mois par rapport à 2019.

Un baby-boom illusoire

Les chiffres de l’ISQ permettent aussi de conclure qu’aucun baby-boom ne s’est produit au Québec lors de la pandémie alors que l'année 2020 s'est conclue avec des naissances moins nombreuses qu'en 2019. Un total de 81 850 naissances a été enregistré, soit 3 % de moins que l'année précédente. Les premières données de 2021 laissent cependant entrevoir une légère augmentation des naissances.

L'indice de fécondité se situe à 1,52 enfant par femme en 2020, ce qui représente une baisse par rapport à 2019 (1,57). Une tendance à la baisse est observée depuis 2009 (1,73).

