Encore une fois cette année, à l’approche du temps des Fêtes, l’organisme Les Petits Frères de Québec brisera l’isolement des personnes aînées de la région alors qu’au cours des prochaines semaines près de 215 Grands Amis de la Capitale-Nationale se verront offrir douceur, dignité, respect et joie de vivre en cette période névralgique de l’année, grâce aux efforts des bénévoles et employés de l’organisme. Au total, plus de 2 000 personnes âgées de 75 ans et plus, réparties dans 12 régions du Québec, recevront des visites et des attentions personnalisées durant les Fêtes. Rappelons qu’au Québec, 1 personne aînée sur 5 n’a aucun proche sur qui compter. https://www.petitsfreres.ca. Sur la photo, la bénévole Chantal Charbonneau devant le siège social des Petits Frères.

Banquet philanthropique

Photo courtoisie

Les Jeunes Philanthropes de Québec vous invitent à un banquet au profit de la Maison L’Éclaircie, organisme qui vient en aide aux personnes de quatorze ans et plus qui vivent des troubles alimentaires en lien avec l’anorexie et la boulimie, le jeudi 27 janvier 2022 dans la salle de bal du Fairmont Château Frontenac. Sous la présidence d’honneur de Serge Beauchemin, associé directeur chez AQC Capital, l’événement sera l’occasion de profiter de la présentation de deux conférenciers sur place qui baignent dans la philanthropie depuis plusieurs années : Marie-France Poulin, vice-présidente du Groupe Camada et vice-présidente de Kalia, et Serge Beausoleil qui profitera de cette soirée philanthropique pour lancer sa toute nouvelle fondation : Fondation Beausoleil. Les billets sont disponibles dès maintenant sur lepointdevente.com. La mission des Jeunes Philanthropes de Québec est de promouvoir et démocratiser la philanthropie auprès des jeunes gens d’affaires, mais surtout de supporter des organismes de Québec qui font la différence.

Une campagne exceptionnelle

Photo courtoisie

Malgré la pandémie, la campagne du coquelicot 2021, orchestrée par la filiale 265 de la Légion Royale Canadienne auprès de la population de Québec, des environs et d’entreprises participantes, s’est avérée exceptionnelle avec une somme de 64 000 $. Ces argents viendront en aide aux vétérans militaires et de la Gendarmerie Royale du Canada ainsi qu’à leurs familles, en 2022. Les corps de cadets et organismes liés à la communauté militaire qui ont participé à la campagne recevront également une forme de soutien. Sur la photo, le comité du coquelicot 2021. De gauche à droite à l’avant : Harnold Savard, directeur de la campagne ; Pierre Gosselin, président de la filiale 265 LRC ; Gaétan Guillemette, directeur adjoint. À l’arrière : Adeline Savoie, Marc Friolet, Micheline Blanchette, Mark O’Brien et Alcide Maillet.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 8 décembre 1996. La ville de Sept-Îles reçoit toute une bordée de neige avec un total de 55,8 cm. La ville de Québec doit se contenter d’une accumulation de 41,8 cm ce qui constitue néanmoins un record pour un 8 décembre.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick Renaud (photo) « Pat B. » pour les intimes, président, consultant stratégique Neurovente, Équipe Éole, 52 ans...Drew Doughty, défenseur des Kings de LA (LNH), 32 ans...Sam Hunt, chanteur et compositeur américain, 37 ans...Nicki Minaj, rappeuse, chanteuse et compositrice américaine, 39 ans...Sinéad O'Connor, chanteuse et compositrice irlandaise, 55 ans...Teri Hatcher, comédienne américaine, 57 ans...Kim Basinger, actrice américaine, 68 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 décembre 2012 : Daniel Plante (photo), 50 ans, de Daniel Plante Communication... 2016 : John Glenn, 95 ans, premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre en 1962... 2015 : Rosario Tremblay, 105 ans, un des grands artisans de la coopération... 2015 : Douglas Tompkins, 72 ans, cofondateur américain de The North Face... 2013 : Richard S. Williamson, 64 ans, homme politique américain... 2010 : Marcel Jobin, 79 ans, un des principaux instigateurs de la reconstruction du Manège militaire de Québec... 2006 : Laura Gainey, 25 ans, la fille de Bob Gainey (hockey) ... 1980 : John Lennon, 40 ans, un des Beatles... 1978 : Golda Meir, 80 ans, ancien premier ministre israélien.