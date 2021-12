Les traiteurs sont prêts pour Noël

Les assouplissements sanitaires et le retour graduel à la normale commencent à se faire sentir chez de nombreux commerçants.

Les traiteurs ont notamment commencé à se préparer à vivre deux semaines intenses, alors que les commandes entrent à bon rythme.

«Les clients préféraient attendre avant de passer leur commande parce qu’ils ne savaient pas trop à quoi s’attendre, mais depuis l’annonce d’hier on reçoit beaucoup d’appels», a expliqué la copropriétaire de La Shop traiteur, Claire Moineau.

«L’an passé plus les fêtes approchaient, plus les gens annulaient. Cette année c’est l’inverse et ça nous fait du bien», a-t-elle ajouté.

À la Pâtisserie Duquette, qui s’en est tout de même bien tirée pendant la période des fêtes 2020, l’entreprise s’attend cette année à plus, a indiqué le copropriétaire François Duquette. «On augmente la production. Je pense que Noël ce sera semblable à l’an dernier, mais on s’attend à ce que le jour de l’an soit meilleur», a-t-il souligné.

«Je pense que ça va être la folie! Les gens ont hâte de se retrouver. Les personnes qui m’ont engagé sont gonflées à bloc», a pour sa part exprimé le chansonnier Sébastien Labonté.