Paris sportifs : une lutte intéressante pour le trophée Calder

Lucas Raymond, des Red Wings de Detroit, a rapidement moussé sa candidature à l’obtention du trophée Calder, remis à la meilleure recrue du circuit Bettman, mais voilà que Trevor Zegras, des Ducks d’Anaheim, s’est tranquillement installé en tête de lice.

C’est du moins le cas si on se fie au site de paris sportifs Mise-o-jeu, qui offre à quiconque prédira correctement l’acquisition du trophée Calder par Zegras une cote de 2,25. Raymond n’est pas très loin derrière, puisqu’on offre un profit équivalent à 2,50 fois leur mise initiale aux parieurs. Les deux jeunes attaquants sont au coude à coude au sommet des pointeurs chez les recrues de la Ligue nationale de hockey (LNH), avec une récolte de 22 points chacun.

En fait, le seul joueur pouvant encore être considéré dans la course à stade-ci de la campagne est le coéquipier de Raymond chez les Wings, le défenseur Moritz Seider. Pour l’Allemand qui compte 18 points en 26 rencontres, on offre une cote de 3,50.

Pour les parieurs un peu plus aventureux, les cas des gardiens Jeremy Swayman (Bruins de Boston, 20,00) et Spencer Knight (Panthers de la Floride, 35,00), de l’attaquant Alex Newhook (Avalanche du Colorado, 25,00) et des défenseurs Jamie Drysdale (Ducks, 25,00) et Bowen Byram (Avalanche, 30,00) pourraient être intéressants.

Chez le Canadien de Montréal, Cole Caufield, qui était pressenti comme l’un des favoris avant le début de la campagne, a quelque peu chuté dans l’estime des sites de paris. Mise-o-jeu lui donne une cote de 45,00, tandis que le site Bet99.com lui a apposé un ratio de +3400.

