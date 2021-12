Un transfuge de la CAQ appelle à voter libéral

Un ancien organisateur politique de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Gatineau appelle ses partisans à voter massivement pour Parti libéral du Québec (PLQ).

Découragé par l’inaction du député caquiste de Gatineau, Robert Bussière, l’ex-président du Comité d’action local (CAL), Rolland Bussière, dit regretter aujourd’hui «d’avoir cru» les promesses du premier ministre, François Legault, pour la région.

«J’aimerais demander à tous les gens qui ont entendu mon appel, que ce soit dans Chapeleau, Hull, Papineau, Pontiac, de se joindre aux libéraux pour envoyer le message à M. Legault qu’on n'est pas acquis comme une poire», lance-t-il, en entrevue avec l’Agence QMI.

Engagé avant la campagne de 2018, l’homme dit avoir participé à l’élection du député, dont il affirme ne pas être un parent proche, lors d’une rare percée d’un autre parti dans une région dominée depuis longtemps par le PLQ.

Déchanter rapidement

Or, il a rapidement déchanté devant le peu de résultats au niveau local. L’ex-directeur du CAL de Gatineau, André Meunier, abonde dans le même sens.

«On n’a vu rien dans notre comté pratiquement, explique-t-il. On s’était dit, on va changer, car les libéraux ne font pas grand-chose, donc on essayer la Coalition Avenir Québec, un nouveau parti [mais] Robert, il n’a rien fait pour nous autres.»

Les deux hommes appellent les citoyens de la circonscription à se tourner vers les libéraux qui, selon André Meunier, «ne peuvent pas faire pire» et au moins «donnaient des petits bonbons de temps en temps».

De son côté, la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, affirme qu’il s’agit plutôt d’une chicane de famille.

«[Rolland Bussière] il a toujours eu les mêmes états d’âme, il est dans la parenté du député et il s’est chicané avec, donc on ne va pas faire une chicane de parenté sur la place publique, ça leur appartient», dit-elle.

Elle précise par ailleurs que les membres du CAL de l’Outaouais sont des membres bénévoles et ne sont donc pas techniquement engagés.