Une 10e défaite de suite pour les Flyers

Ça va de mal en pis pour les Flyers de Philadelphie, qui ont subi un 10e revers consécutif, mercredi soir. Au Prudential Center, les visiteurs n’ont montré rien de très convaincant, étant vaincus 3 à 0 par les Devils du New Jersey.

La série malheureuse a déjà eu raison de l’entraîneur-chef Alain Vigneault, et Mike Yeo n’a pas encore réussi à redresser la barque, perdant ses deux premiers duels à la barre des Flyers.

Philadelphie s’est buté à Mackenzie Blackwood, qui a effectué 25 arrêts pour obtenir son deuxième blanchissage de la saison. C’est aussi l’Ontarien qui avait battu les Flyers lors du dernier face-à-face entre les deux équipes, le 28 novembre.

Du côté de l’attaque, Jesper Bratt a été le plus productif avec un but et une mention d’aide. Le Suédois a inscrit les Devils au pointage en début de deuxième période, puis s’est fait complice sur la réussite de Dawson Mercer en avantage numérique.

Michael McLeod a complété la marque dans un filet désert. Il s’agit d’un premier filet pour lui en 2021-2022.

Les Flyers n’ont pas connu les joies de la victoire depuis le 16 novembre, alors qu’ils avaient eu besoin de la prolongation pour venir à bout des Flames de Calgary 2 à 1. Depuis, l’équipe de la Pennsylvanie a chuté jusqu’au septième et avant-dernier rang au classement de la section Métropolitaine.

L’Avalanche met fin aux succès des Rangers

Au Madison Square Garden, l’Avalanche du Colorado a mis fin à la série de victoires des Rangers de New York en l’emportant 7 à 3.

Les «Blueshirts» avaient connu du succès à leurs quatre sorties précédentes. Ils se sont toutefois butés à une formation en pleine possession de ses moyens mercredi.

Tirant de l’arrière par un but après 20 minutes de jeu, les «Avs» ont ouvert la machine avec cinq buts au deuxième tiers. Nathan MacKinnon, Nazem Kadri, Alex Newhook et Logan O’Connor (deux fois) ont été les auteurs de ces réussites. Mikko Rantanen a quant à lui touché la cible lors des première et troisième périodes.

Le filet de MacKinnon retiendra l’attention des bulletins sportifs de fin de soirée. Après s’être départi de son couvreur avec une belle feinte, il a fait preuve d’intelligence en poussant d’une seule main la rondelle entre les jambières du gardien Adam Huska.

Jacob Trouba, Filip Chytil et Nils Lundkvist ont fait mouche pour les Rangers. Dans le cas du second, il s’agissait de son tout premier but dans la LNH. Bénéficiant d’un avantage numérique, le Suédois de 21 ans a décoché un tir des poignets dans le haut du filet de Darcy Kuemper.