Une bouffée d’air pour les commerçants

Les commerçants garderont des centaines de dollars dans leurs poches grâce au nouveau crédit de taxes de l’administration Marchand, qui est accueilli comme une bouffée d’air frais.

• À lire aussi: Un crédit de taxes de 10% aux commerçants

Julien Roy, propriétaire des Vélos Roy-O, sur la rue Saint-Jean, récupérera entre 600 et 700 $ grâce à la mesure comprise dans le premier budget Marchand. «C’est une bonne nouvelle, c’est certain, on prend cet argent. Moi, pour mon commerce, ce n’est pas ça qui va faire la différence entre rester ouvert ou fermer [les portes]. Mais il y a de plus petits commerces pour qui ça peut faire la différence.»

Le montant de l’aide sera compris entre 100 $ et 5000 $ par immeuble. Selon M. Roy, le défi sera ensuite de revoir la fiscalité des entreprises pour plus d’équité envers les plus petits commerçants.

Locataires

Pour Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon, de la SDC du Faubourg, cette mesure est une bouffée d’air frais. Elle espère maintenant que les commerçants locataires, qui sont nombreux sur Saint-Jean, recevront une part du crédit, qui est accordé par la Ville exclusivement aux propriétaires.

«Le propriétaire a tout intérêt à avoir un local avec un commerçant qui est là. Un local occupé est mieux qu’un local vide. Je le vois comme ça et j’ose espérer que les propriétaires vont avoir ce même réflexe-là.»

Critiques de l'opposition

Le maire Bruno Marchand a essuyé les critiques de Québec 21 sur cette mesure. La formation d’Éric Ralph Mercier aurait plutôt souhaité un gel des taxes commerciales. Bruno Marchand a reconnu que le crédit de 10% de taxes commerciales «ne répond pas à tous les besoins».

«Ils ont raison de dire que quand on fait une action aussi générale, c’est sûr qu’on va parfois aider des commerces qui ont bien été. Il y a certains commerces dans la pandémie qui en ont profité. Quand on parle de commerce de détail, c’est pas vrai que tous les commerces ciblés ont eu des difficultés», a admis le maire de Québec.

Grande Allée

Du côté de la Grande Allée, Jonathan Ollat, président d’Action Promotion Grande Allée et copropriétaire des restaurants l’Atelier et Ophélia, voit cet allègement comme une «très bonne nouvelle». «On voit que la nouvelle administration fait preuve d’ouverture et prend en considération les difficultés qu’on a vécues».

Dans le secteur, dit-il, la plupart des commerçants sont propriétaires de leur édifice, ce qui facilite les choses. Pour plusieurs d’entre eux, le crédit de taxes représente des centaines de dollars qui resteront dans leurs poches.

M. Ollat fait lui aussi un appel aux propriétaires pour faire bénéficier du crédit à leurs locataires. «J’espère que les propriétaires vont être intelligents et le répercuter sur leurs locataires.»

«C’est un bon début. Une SDC ne peut que se réjouir de voir ses membres propriétaires obtenir un allègement fiscal», a pour sa part commenté le directeur général de la SDC Maguire, Bruno Salvail.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla

À voir aussi