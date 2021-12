Une femme dans le personnel hockey du CH : «pourquoi pas?», lance Poulin

Le nouveau vice-président exécutif aux opérations hockey des Canadiens, Jeff Gorton, aurait tout intérêt à confier un rôle important à une femme au sein de son administration, a avancé la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, mercredi soir.

Gorton est à la recherche d’un directeur général, entre autres, et a récemment affirmé qu’il se montrerait créatif dans ses embauches. Plusieurs estiment qu’une femme pourrait recevoir un signe de la main du nouvel homme de hockey du CH et le nom de l’agente de Poulin, Émilie Castonguay, a récemment fait l’objet de rumeurs à ce sujet.

«Pourquoi pas? Je pense que ces femmes-là ont apporté beaucoup au hockey, non seulement au hockey féminin, mais elles connaissent la "game", a commenté la double médaillée d’or à JiC. Je suis très chanceuse de pouvoir travailler avec Émilie. Elle en fait beaucoup pour moi et tous ses joueurs. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis très chanceuse de l'avoir.»

En attendant, Poulin et ses coéquipières de l’équipe nationale canadienne continuent de se préparer pour les Olympiques de Pékin, même si le premier ministre du pays, Justin Trudeau, a annoncé un boycottage diplomatique pour les Jeux.

«On y va une journée à la fois, on s'entraîne, c'est notre but d'aller aux Olympiques, a-t-elle relativisé. On sait que le COC (Comité olympique canadien) va faire tout pour qu'on soit en sécurité et capables de compétitionner.»

En plus de continuer à représenter le pays avec brio, la joueuse de 30 ans s’implique désormais auprès de la Fondation Hockey Canada, dont elle est ambassadrice. La Fondation aide notamment de jeunes joueurs moins fortunés à assumer les coûts reliés à leur sport. Poulin se sent concernée par cette cause.

«Je ne viens pas de la famille la plus riche et mes parents travaillaient deux-trois jobs pour que je continue à jouer au hockey, a-t-elle expliqué. D'avoir cette fondation-là en place, de pouvoir aider ces familles-là, c'est magique.»

