Une nouvelle salle de réanimation inaugurée à l'hôpital de Rimouski

La nouvelle salle de réanimation aux urgences de l'Hôpital régional de Rimouski a été inaugurée mercredi.

Les anciennes installations n’étaient plus adaptées et des investissements importants étaient nécessaires.

«Avec notre ancienne salle, on était très à l’étroit; si on recevait deux patients polytraumatisés, on était très à l’étroit», a expliqué le Dr Yves Dufour, urgentologue au CHRR.

Environ 35 000 personnes visitent chaque année l’urgence du CHRR, dont 1000 patients qui doivent être dans une salle de réanimation.

Un investissement de 700 000 $ a été nécessaire pour agrandir et mettre à jour les salles de traumatologie.

La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski a financé en grande partie les nouvelles installations avec un don de 500 000 $.

Ces fonds proviennent de la campagne de dons majeurs de la fondation qui s’est donné comme mission d’amasser 5 millions $, qui sont réinvestis rapidement dans les services hospitaliers.

L’objectif est presque atteint grâce, entre autres, à un don de 1 million $ de Desjardins.

La directrice générale de la Fondation du CHRR confirme qu’en plus des travaux de la salle de réanimation et ceux réalisés dans le département de curiethérapie, d’autres investissements sont prévus.

«Ce qui reste, c’est l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés pour favoriser de meilleurs soins en oncologie ou pour assurer un service additionnel pour les parents de bébés prématurés», a expliqué Stéphanie Boulianne.