Vaccination des enfants: la Côte-Nord redouble d'efforts

Les autorités de la santé ont redoublé d’efforts pour accélérer la vaccination des enfants sur la Côte-Nord.

Elles ont notamment ajouté davantage de plages horaires dans les centres de vaccination en prévision des Fêtes. Alors que les cliniques sans rendez-vous sont toujours ouvertes. La vaccination dans les milieux scolaires s’amorcera quant à elle dans les prochains jours.

Jusqu’à présent, la vaccination pour les 5 à 11 ans n’a rejoint que 30 % des enfants de la Côte-Nord, alors que la moyenne québécoise est de 40 %.

L’objectif visé par le gouvernement est qu’au moins 60% des enfants aient reçu leur première dose d’ici les Fêtes.

Le directeur de la Santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, espère que les éclosions survenues dans les écoles primaires en octobre et en novembre inciteront les parents à faire vacciner leurs enfants.

Le Dr Fachehoun a aussi fait savoir mercredi que les rassemblements à l’intérieur devront se faire avec précaution pendant les Fêtes, et ce, même si toutes les convives sont vaccinées.

Richard Fachehoun a à ce propos recommandé de porter le masque le plus longtemps possible et de ventiler la maison à quelques occasions.

La dose de rappel est par ailleurs disponible pour la population de 18 ans et plus vivant dans les régions éloignées, comme sur la Côte-Nord. Il faut avoir reçu la deuxième dose il y a plus de six mois.

La troisième dose est aussi disponible pour le personnel soignant.

