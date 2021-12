Vaccination: perte du gros bon sens

J’avais mon rendez-vous de suivi post-transplantation pulmonaire la semaine dernière avec mon pneumologue au CHUM.

Nous avons échangé sur la nouvelle qui révélait l’exclusion d’une greffe pulmonaire pour les gens qui refuseraient de se faire vacciner contre la COVID-19.

Sentiment partagé

Il me mentionnait que cette décision a été mûrement réfléchie. Elle est le fruit de comités et d’une concertation pancanadienne. D’ailleurs, à Toronto, elle s’applique pour tous les organes, pas seulement pour les poumons.

Je rappelle que de nombreux autres critères existaient déjà pour pouvoir accéder à une transplantation pulmonaire dont, entre autres, l’âge, la densité de la masse corporelle et l’état des autres organes.

Quoique la décision soit bien fondée, le médecin semblait voguer entre la compassion et la déception.

Il voudrait prolonger la vie de tous et demeure sensible à l’égard des patients qui refusent le vaccin. Il m’apparaissait cependant déçu de ne pouvoir convaincre les opposants à la vaccination malgré des arguments sensés et des données probantes.

Les acclamées d’hier

Pendant que des malades refusent la vaccination au prix d’être privés d’une greffe qui leur sauverait la vie, des citoyens se font vacciner à contrecœur afin de pouvoir sortir au restaurant ou dans les bars.

Comme transplanté et immunosupprimé, j’ai eu de multiples rencontres avec du personnel soignant affecté à la vaccination.

J’ai appris que ces personnes étaient acclamées dans la première vague de vaccination, mais maintenant, elles vivent de plus en plus les sautes d’humeur des anti-vaccins.

Ces gens récalcitrants font perdre du temps en tergiversant sur le consentement. Ils disent ne pas consentir, mais qu’ils n’ont pas le choix. Certains se montrent même désagréables.

Le passeport vaccinal a donc ses vertus en obligeant les fêtards à se faire vacciner. Paradoxalement, des malades préfèrent se laisser mourir plutôt que d’être vaccinés.

Cherchez le gros bon sens dans un tel environnement !