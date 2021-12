GODBOUT, Léopold



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 décembre 2021, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédé monsieur Léopold Godbout, époux de feu madame Jeanne D'Arc Casault. Ex-membre de la Royale Canadienne Air Force et ex-lieutenant de la Sureté du Québec. Il était le fils de feu monsieur Donat Godbout et de feu dame Alma Blais. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative duà compter de 9h.suivi de la mise en crypte au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil son fils Bernard, son frère Michel (Lorraine Thériault), sa sœur Simone (feu Léandre Noël), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs (3e étage) de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la