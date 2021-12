MARCOTTE, Denise Chénard



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 21 novembre 2021, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Denise Chénard, épouse de monsieur Henri Marcotte, fille de feu monsieur Richard Chénard et de feu madame Adrienne Germain. Elle demeurait à Donnacona., à partir de 10 h ,et de là, au columbarium Roger Benoit & Fils Ltée. Madame Chénard laisse dans le deuil son époux. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Françoise (feu Lucien Simard), Catherine (Louison Chantal), feu Henri (feu Janine Dunn), feu Gilberte (feu Narcisse Johansen), Aline (feu Albert Morin), feu Annette (feu Paul-Émile Gignac), Jean-Pierre (Louisette Douville), Yvette, Jacqueline (feu Donald Gauthier); feu sr. Alice Marcotte, feu Arsène (feu Jeannette Chevalier), Alfred (Florence Savard), feu Edmond, feu Rita (feu François Mayrand), René (Denise Renaud), Cécile, François, Gérard (Jeanne d'Arc Turcotte). Elle laisse également sa filleule Manon Chenard, son filleul Jean-Michel Lemay, son petit Victor qu'elle aimait tant, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Ste-Marie et du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca