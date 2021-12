CAYER, Claudette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Claudette Cayer survenu le 5 décembre 2021. Elle était l'épouse de monsieur Gilles Bourgault. La fille de feu monsieur Wilfrid Cayer et feu madame Cécile Bergeron. Originaire d'Issoudun elle résidait depuis de nombreuses années à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.à compter de 10h jusqu'à 11h30 enLes cendres seront inhumées au printemps 2022 au cimetière paroissial de Saint-Lambert de Lauzon. Les obsèques ont été confiées àElle laisse dans le deuil outre son époux Gilles, ses enfants: Nathalie, Stéphane (Mélanie Paquet) et Michel (Michèle Proulx); ses petits-enfants: Karina (Tommy Michaud), Émilie (Philippe Gagné), Samuel (Roxanne Marceau), Catherine (Antoine Gouin) et Simon; Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (Gisèle Moreau), Sœur Irène, feu Roland (Madeleine Moreau), Rita (Roger Houle), Aline (Rosaire Lacasse), Denise (Robert Dubé), Roger (Mado Moisan), Francine (Paul Roger), Lise (feu Marcel Bergeron) Clément (Céline Lamontagne); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourgault: feu Jacques, feu Jean, Lise (Gérard Duperron), Denis (Alain Blanchet), feu Guy (feu Louisette Bibeau), Pierre et Sylvie (Christian Lévesque); Sont également affectés par son décès plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines des familles Cayer et Bourgault ainsi que ses amies du Cercle des Fermières de Saint-Lambert de Lauzon. Merci de compenser l'envoi de fleurs par une don adressé à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ou fondation-iucpq.org. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.