ROYER, Gilles-André



Au CHSLD de Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 25 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gilles-André Royer. Il était le fils de feu madame Rosina Sergerie et de feu monsieur Henri Royer. Il était le père de feu Serge et Alain. Il demeurait à Charlesbourg.Il laisse dans le deuil son fils Alain (Danièle Raymond) ainsi que la mère de ses enfants, Marcelle Marquis; ses petits-enfants: Laetitia, Étienne, Edward, Jean- Raphaël, Mérédith et Mariannick (Vincent) et son arrière-petit-fils Arthur. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Raymond (France Denis), Denis (Louise Dubé), Paul (Nicole Rivard), Pierre, Diane (Jean Guérin), Lyse, Nicole, ainsi que sa belle-sœur Pierrette (feu Richard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier le Dr Drouin ainsi que le personnel du CHLSD de Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués. En guise de sympathie, des dons à la Fondation Dr Julien (pédiatrie sociale)] seraient grandement appréciés. Tél. : 1-855-DR JULIEN (1-855-375-8543) Site Web : https://fondationdrjulien.org