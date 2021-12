LAPOINTE, Sylvio



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 25 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Sylvio Lapointe, époux de feu dame Thérèse Dionne, fils de feu madame Anna Ayers et de feu monsieur François-Xavier Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendreset ses cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles, 1460, boul. Wilfrid-Hamel à Québec. Il laisse dans le deuil les enfants de sa bien-aimée Thérèse: Gilles (Louise Lemoine), Gaétan, Michel (feu Solange Martel), Roger et Denis (Line Dubé); ses petits-enfants: Isabelle, Emmanuelle et Audrey ainsi que 6 arrière-petits-enfants, et ceux qui ont partagé sa vie; ses frères et sœurs: Walter, Marcel, Jean-Claude, Romuald, Géraldine, Bella, Line, Jocelyne et Louise ainsi que leurs conjoint(e)s. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Pour Gilles Kègle, un gros "Merci" pour le dévouement qu'il apporte aux personnes seules; il a été d'une grande aide pour Sylvio. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, Qc, G1K 6M7, téléphone: 418-524-2626, site web: www.gilleskegle.org