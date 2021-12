DUMONT, Rosaire



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 6 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rosaire Dumont, époux de madame Suzanne Paradis, fils de feu Joseph Dumont et de feu Marie-Anne Côté. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Christine (Patrick Chouinard), son petit-fils Samuel Chouinard; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paradis : Louise (Roland Brosseau), Diane, Simon et Yves (Claire Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Alfred (feu Simone Tardif), feu Blandine (feu Georges Nadeau), feu Jeanne D'Arc (feu Lauréat Labonté), feu Rolande, feu Yvette (feu Roland Gagné), feu Raymonde, feu Hermance, feu Florent (feu Marie-Paule Turcotte), feu Julienne (feu Gédéon Labonté), feu Benoît, feu Marie-Reine (feu Gérard Labonté), feu Jean-Guy (feu Rita Labonté), feu Roger (feu Yvonne Lapointe) et de feu Charles. Sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les soins et l'amour donné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.Lévis, secteur Saint-Romualdle samedi 11 décembre à compter de 13 h.