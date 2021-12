RICHARD, Claude



Nous désirons vous faire part du décès de monsieur Claude Richard, survenu à Québec le 25 octobre 2021, à l'âge de 77 ans. Il était le conjoint de feu Madeleine LeBel, le fils de feu Marie-Antoinette Mongrain et de feu Adelstan Richard. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Maxime (Cindy Bowman); son petit-fils Brandon, fils de son fils aîné, feu Pierre-Antoine; son frère et ses sœurs : Murielle, Jocelyne (Claude Bouchard), Suzanne (François Lépine) et Guy (Manon Petitclerc); sa compagne des dernières années, Cacilla Tremblay; son beau-frère de la famille LeBel : Marc (Suzanne Myrand); ses oncles et ses tantes ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, sans oublier ses très bon(ne)s ami(e)s, en particulier ceux et celles qu'il a côtoyés dans son groupe de marche ou lors de ses activités de bénévolat. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Transplant Québec, 1305 rue du Blizzard, bureau 100, Québec (QC) G2K 0A1, téléphone : 1 855 373-1414. https://www.transplantquebec.ca/contribuer ou encore à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://www.coeuretavc.ca/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.