PÉPIN, Normand



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de Normand Pépin, homme de cœur, survenu le 1er décembre 2021 au CHUL, époux de madame Aline Doré et fils de feu Raymond Pépin et de feu Rita Beaumont.La famille vous accueillera au, de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Aline Doré, ses enfants bien-aimés : Pascal (Mélody Dumais), Annie (Daniel Papillon), Aude, Valécia, Jean-David et Maïka. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants qu'il chérissait : Andy Pépin, Philip et Élodie Papillon, Liam Fortier-Pépin; ses frères et sœurs : Micheline (Laurent Fiset), Gaétan (Marjolaine Ferland), Raymonde (Gilles Picard), Bruno (Line Bisson), Yves (Andrée Ferland), Solange (Daniel Gasseau), Linda (Normand Drouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doré : feu Daniel, Jean (Jacynthe Brisson), feu René, Johanne (Marc Lafrance), Ginette (Jean Lamarre), Liliane (Claude Jauvin), Hélène (Germain Belley); ses filleuls : Dominic, Antoine et Rénathane; ses neveux et nièces de la famille Pépin et leurs conjoints : Isabelle, Josianne, Cinthia, Maya, Maude, Marie-Claude, Myriam, Carolane, Sabrina, Samuel et Elie; ses neveux et nièces de la famille Doré : Isabelle, Martin, Nicolas, Stéfanie, Florence, Frédérique, Sonia, Valérie, Mathieu, Anne-Pier et Charles et leurs conjoints, ainsi ses cousins, cousines, autres parents, tous ses employés et de nombreux amis, notamment Pierre Dagenais, dont la présence a été précieuse jusqu'à la fin. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du CHUL-CHU de Québec, dont le Dr Charles-Étienne Dubrûle et la Dre Valérie Hudon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666, à la Fondation canadienne du rein (section Québec) 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, 418 683-1449.