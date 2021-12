GRENIER, Liliane Fouquet



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 novembre 2021 à l'âge de 84 ans, nous a quittés entourée de ses enfants, dame Liliane Fouquet, épouse de feu monsieur Charles-Henri Grenier. Elle était la fille de feu monsieur Roland Fouquet et feu dame Anna-Marie Brassard. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Beaupré sous la direction des Services commémoratifs Pierre Dupont, 51, Ste-Marguerite, Beaupré. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (France Renaud), feu Nicole (Jacques Gourdeau), Michel (Louise Bédard), Danielle (Yves Picard), Jean (Julie-Anne St-Laurent), Yves (Isabelle Moisan), Luc, Réal, Stéphane (Véronique Sylvain) et Sylvie (Claude Gagnon); ses petit-enfants: Joannie, Anne-Frédérique, Tommy, Roxanne, Laurence, Myriam, Jean-Philippe, Alexanne, Lili-Rose, Dominique, Andréanne, Charles, Raphaëlle, Louis-Thomas, Edward, Gabriel, Marie-Odile; ses arrière- petits-enfants: Xavier, Alyson, Ryan, Landon, Jayden, Théo, Floren et Charles; ses sœurs et ses beaux-frères: Evelyne (feu Roland Coté), Denise (feu Tony Kilifarski), Rita (John Matson) et Diane (Marius Desjardins) et elle était la sœur de feu Emmanuel (feu Lucette Coté) et feu Marcel; son beau-frère et ses belles sœurs de la famille Grenier: Denis (Annette Giguère), feu André (Demerise Gauthier) et elle était la belle-sœur de feu Jean-Marie (feu Françoise Boutin), feu Rita (feu Roméo Julien), feu Jacqueline (feu Paul-Guy Jobin), feu Roland (feu Irène Filiol) et feu Thérèse. Elle quitte également ses filleules Sonya et Linda ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier très chaleureusement tout le personnel du 2e Rive de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal