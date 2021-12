MALTAIS, Raymond



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 26 novembre 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé, monsieur Raymond Maltais. Il était le fils de feu Lorenzo Maltais et de feu Caroline Bergeron. Originaire de La Malbaie, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses deux fils : Michaël Maltais (Mike Keating) et Jean-Philippe Quesnel; sa belle-fille : Valérie Boisvert; la mère de Jean-Philippe et Valérie : Manon Quesnel; la mère de Michaël : France Turcotte; ses petites-filles : Marysole Laforge-Maltais et Marily Boisvert; son frère et ses sœurs : Normand (Liliane Morin), Cécile, Lise, Diane, Monique et Michelle, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es) ainsi que La Fille (sa petite chienne). Ton départ soudain et prématuré nous plonge dans une grande tristesse. Nous nous souviendrons de toi comme étant un homme d'une grande générosité, travaillant et aimant la vie. Grâce aux souvenirs, tu continueras d'exister éternellement dans nos cœurs. La famille recevra les condoléances au :La famille tient à remercier les médecins et infirmières qui ont traité Raymond. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, Québec, H3G 1R4, https://www.coeuretavc.ca/