SOULARD, Rolande



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2021, est décédée à l'âge de 81 ans, madame Rolande Soulard, épouse de monsieur Florent Guillemette. Elle était la fille de feu monsieur Antonio Soulard et de feu dame Juliette Soulard. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléancesde 12h à 14h.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère: Fernand (feu Jeanne-D'Arc Rochette); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Guillemette: Lionel (Jocelyne Daigle), Liliane (feu Marcel Goupil), Jacques (Guylaine Turmelle), Lise (feu Jean-Marie Langlais), Marthe (feu André Laverdière), Florence, Christiane (Michel Blucheau), Claudette Bouffard et Linda Turner; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères: Jean-Marie (Élizabeth Savard), André (Doris Doyer), Claude et Léonard qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués.