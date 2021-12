CROTEAU, Laurette Bélanger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 novembre 2021, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Laurette Bélanger, épouse de feu monsieur Benoît Croteau. Elle était la fille de feu dame Annette Grenier et feu monsieur Alphonse Bélanger. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Georges Champoux), Pierre (Lucille Gagné), Marjolaine et Jean-François; ses petits-enfants: Émilie Croteau (Stéphan Martel), Marie-Pier Croteau (Michaël Simard), Anne-Frédérique Champoux (Patrick Donovan), Eve-Catherine Champoux (Olivier Grégoire); ses arrière-petits-enfants: Étienne et Alexis, Corinne et Benoît, Quentin, Hyacinthe et Alphée; son frère Jean Bélanger (Francine Boivin) et sa belle-sœur Micheline Lemay (feu Paul Bélanger), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s des familles Bélanger et Croteau. L'ont précédée de nombreux frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Mon Domaine à Lévis et celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur gentillesse, leurs attentions et les bons soins prodigués.