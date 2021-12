DEBLOIS, Bertrand



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 novembre 2021, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé M. Bertrand Deblois, époux de Mme Denise Ferland. Il était le fils de feu Roméo Deblois et de feu Antonia Laverdière. Il demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à lale samedi 11 décembre 2021 de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil son épouse: Denise Ferland, ses enfants: Bruno (Johanne Lemieux), Gaétan, Guylaine (feu Guy Fradette, Christian Labrie), Linda et Christian (Sylvie Lavoie); ses petits-enfants: Nicolas et Cynthia Fradette, Justin et Érika Demers. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs), aux docteurs Noémie Goyette et Yannick Grenier, ainsi que Marie-Josée Dubreuil du CLSC de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur approche humaine. Dons : Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec :IUCPQ: https://iucpq.qc.ca/