BUREAU CHATEAUVERT

Jeanne D'Arc



Au CHSLD de Saint-Raymond, le 22 octobre 2021, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée dame Jeanne D'Arc Bureau, épouse de feu monsieur Robert Noreau et père de ses enfants, fille de feu monsieur Georges Bureau et de feu dame Corinne Plamondon. Elle était native de Saint-Raymond.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 10 h 30.en présence des cendres, et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Bureau laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine, Jocelyn (Nicole Lessard), Marilyne (ex Robert Lahoud), Doris (Jacqueline Alania Carrillo) et Paulin (Dominique Chabot). Elle était grand-mère de Steeve (Nancy Darveau), Jonathan, Karel, Gabriel, Samuel, Marjorie, Julianne et Karolanne; arrière-grand-mère de Béthanie et Émaéllie; ses frères et sœurs: feu Victorin (feu Julienne Parent), feu Georgette (feu Émilien Labbé), feu Pauline (feu Charles Denis et feu Lionnel Dion), Rollande (feu Maurice Santerre, feu André (Carmen Laquerre); ses demi-sœurs et demi-frères: feu Achille, feu Ghislain, feu Ghislane et Maxellande; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noreau: feu Lucien (feu Berthe Côté), feu Albert (feu Marie-Claire Genois), feu Maurice, feu Jean-Baptiste (Pierrette Voyer), Flore (feu Raymond Gagné) et Thérèse; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Bureau, Noreau et Châteauvert. Elle avait été dans la famille de monsieur René Châteauvert pendant 25 ans. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués.