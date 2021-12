FOURNIER, Robert



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Robert Fournier, Président Fondateur des Entreprises Robert Fournier Inc. Il était l'époux de feu dame Marie Lessard et le fils de feu dame Maria Bernier et feu monsieur Ernest Fournier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Guylaine Aonzo) et Céline (Christian Samson); ses petits-enfants: Bryan, Elisabeth (Xavier Bergeron), Audrey, Alexandre, Mathieu et Marie-Hélène Lallemand (Gabriel Harvey) et Philippe Fournier ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis(e)s. Il est allé rejoindre sa fille Martine qui l'a précédé. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise (édifice A, 6e étage) pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.