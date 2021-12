BLOUIN, André



Au Centre d'accueil St-Joseph à Lévis, le 25 novembre à l'âge de 88 ans, c'est dans un climat de paix, d'amour et de sérénité et entouré de ses proches, que nous a quittés tout doucement monsieur André Blouin, époux bien-aimé de Jeanne Guay. Il était le fils de feu Maria Plante et de feu Georges Blouin.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie dans l'intimité de la famille. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Hélène, son gendre Clément Samson, sa petite-fille adorée Lai-Anne ainsi que son frère Roger, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Blouin et Guay : Agathe, Lorraine, Thérèse, Jean-Noël, Anita, Murielle, Léo, Alice, Colette, Lise ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin qui sont prédécédés : Jean-Paul et Simone, Adrien et Françoise, Armand et Lucille, Raymond et Thérèse, Charles-Henri et Liliane, Pauline et Jean-Marc, Jacques et Pierrette, Lucien, Roland, Louise et Marcel ainsi que ceux et celles de la famille Guay Ange-Albert, Paul-Eugène, Jean-Marie, Roland, Charlotte et Clermont, Fleurette et Gérard. Des remerciements chaleureux sont adressés au personnel de l'unité prothétique du Précieux Sang ainsi qu'au personnel du 3e étage du Centre d'accueil St-Joseph pour leur support, leur dévouement et l'excellence des soins prodigués. Un merci spécial à Louis Durand, Claire Joncas, Yvon Guay et Rita Samson pour leur présence et leur soutien constant tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph.