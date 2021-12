CLAVET, Sœur Gisèle

(Sr Sainte-Thérèse-du-Divin-Cœur)



À la Maison Bon-Pasteur, est décédée, le 29 novembre 2021, à l'âge de 98 ans, après 82 ans de vie religieuse, Sœur Gisèle Clavet, Sœur Sainte-Thérèse-du-Divin-Cœur, Sœur du Bon-Pasteur de Québec. Elle était native de St-Jean-Baptiste de Québec, et était la fille de feu M. Delphis Clavet et de feu dame Marie-Anna Fiset.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : les affiliés-es à la Congrégation, ses sœurs et son beau-frère : Monique (feu Jean-Charles Paquet) et Fernande (Gérard Labrecque) et de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces. Elle était aussi la sœur de : Roland, Marguerite et Andrée qui l'ont précédée dans la Maison du Père.et la mise en terre se fera au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec (Québec) G1V 2J2.