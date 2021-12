BOUDREAU, Marielle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Marielle Boudreau, conjointe de M. Bruno Côté, fille de feu Roger Boudreault et de feu Hélène Montmigny. Autrefois de Chibougamau, elle demeurait à Saint-Elzéar. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles: Julie Boucher (Mario Allard) et Marie-Andrée Boucher; ses petits-enfants: Maxime et Guillaume Allard; ses frères et sœurs: Alain (Denise Thériault), Mona (Réjean Proulx), Lise (Peter Armitage) et Marcel; les filles de son conjoint et leurs enfants: Martine Côté (Jean-Yves Bernard) et Francine Côté (Martin Blouin). Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants, plusieurs beaux-frères, belle-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, de très nombreux amis, les membres de plusieurs organismes de Chibougamau et de Saint-Elzéar où elle était très impliquée ainsi que de nombreux jeunes adultes qu'elle a formé tout au long de sa carrière d'enseignante.La famille recevra les condoléances au funérarium lavendredi, le 10 décembre de 19 h à 21 h, samedi, jour de la célébration, à compter de 12 h 30.La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Sillon (477, 90ième rue, Suite 240 (Place 90), St-Georges, QC G5Y 3L1), https://lesillon.com/