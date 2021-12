ROY, Mario



À Québec, le 14 novembre 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Mario Roy. Né à St-Joseph de Beauce le 28 juillet 1958, il était le fils de dame Gisèle Bolduc et de monsieur Rosaire Roy. Il demeurait à Québec.Outre sa mère Gisèle et son père Rosaire, monsieur Roy laisse dans le deuil sa soeur Sylvana (Christian Roussel); son frère Nelson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de