GAGNÉ, Réal



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 décembre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Réal Gagné, époux de dame Manon Roy. Il demeurait à St-Ferdinand.le jeudi 9 décembre 2021 de 13 h à 17 h et de 19 h à 21h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Manon; ses enfants : Audrey Maude (Alexandre Naud), Marc-Antoine (Andrée-Anne Roberge, sa petite-fille à naître Emma), sa belle-fille Loryann Hins; ses frères et sœurs : Jean-Yves (Madeleine Côté), Diane (Jean Morin), Lynda (Raymond Côté), Gaëtan (Linda Sergerie), Luc (Muriel Labonté), Raymond (Marie-Nicole Migneault), Brigitte (Dominique Therrien) et Mario (Chantal Berthiaume); ses beaux-parents: Gaétan Roy et Lorraine St-Laurent; ses beaux-frères: Dany St-Laurent (Michèle Bérubé) et Martin Roy, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur bienveillance, les bons soins prodigués et leur extraordinaire professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du cancer des cèdres (pour la recherche sur le sarcome), 1310, avenue Greene, Bureau 520 Westmount, QC H3B 2B2. www.cedars.ca