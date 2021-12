CHOQUETTE, Solange



Au CHSLD Côté Jardins de Québec, le 1er décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Solange Choquette, épouse de feu monsieur Jean-Charles Martineau. Elle demeurait à Charlesbourg.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Claude (Lyne Descarreaux), Gilles (Céline Gallien), Jacques (Suzanne Berthelot), Guy (Esther Bolduc), Raymond (Lynda Gaudreault et Benoit (Sandra Manera); ses petits-enfants: Audrey, Marie-Laurence, François-Michel, Lysiane, Émilie, Philippe, Marc-Antoine, Marie-Ève, Dominic, Alexandre, Sarah-Jane, Raphaëlle et Frédéric; ainsi que 11 arrière-petits-enfants. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau ainsi que son neveu Robert Fréchette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale lundi 13 décembre 2021, de 13 h à 16 h. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de gériatrie de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour les excellents soins reçus et l'équipe des soins palliatifs du CHSLD Côté Jardins pour leur précieux support dans les derniers moments.