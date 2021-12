CÔTÉ, Jacqueline



C'est entouré de l'amour de ses filles que madame Jacqueline Côté est décédée, le 24 novembre 2021, au CHSLD Côté Jardins. Elle était la fille de feu monsieur Alexandre Côté et de feu madame Antoinette Lorentz. Elle demeurait à Québec.Une mise en terre se fera ultérieurement au Cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles : Danielle Martel (John Moore) et Lynda Martel (Jacques Bérubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : Alexandre, Paul, Jean-Marie, René, Jacques, Denise et Michel. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté-jardins du 4e Montagne, pour toute l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 Rue du Pont, Québec, QC G1K 6M7, (418) 524-2626, https://tinyurl.com/GillesKegle