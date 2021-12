BÉGIN, Roger



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 21 novembre 2021, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédé paisiblement et entouré de l'amour des siens, monsieur Roger Bégin, époux de madame Georgette Labrie. Il demeurait à Lévis, autrefois à Pintendre. Il était le fils de feu madame Eugénie Couture et de feu monsieur Joseph Bégin. La famille accueillera parents et amis à l'église de Pintendre 815 chemin Pintendre Lévis (secteur Pintendre),de 12 h à 13 h 55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Georgette Labrie, ses enfants: Lynda (Michel Bussières), Ginette, Gaétan (Lyne Benoit), Suzanne (Raynald Lamontagne) et Caroline (Martin Bourassa); ses petits-enfants: Renaud, Julien, Marilyn, Émilie, Myriam, Samy, Karine, Dave, Jean-Michel, Charles et Olivier, et leurs conjoint(e)s, et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Juliette (feu Adrien Martineau), feu Armand (feu Eugénie Carrier), feu Irène (feu Adjutor Brouard), feu Eugène (feu Rita Marotte), Annette (feu Gaston Carrier), feu Marthe, feu Raymond (feu Fleurette Marotte), feu Ghislaine (Nazaire Labrie), feu Laurent (Alice Dumont), Aline (feu Raynald Bissonnette), Clément (Anne-Marie Pageau) et Joseph-Henri; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrie: feu Louisa (feu Jean-Marie Couture), feu Maurice, feu Robert (feu Thérèse Roberge), feu Madeleine (feu Marcel Després), feu André (feu Anna Brochu), feu Benoît (feu Elmire Giguère), feu Noëlla (feu Paul-Émile Deroy), Nazaire (feu Ghislaine), Gemma (feu Adrien Dubé), feu Georges (feu Pauline Grondin), feu Irenée et feu Vital (Huguette Grondin); neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 3e étage du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des replats, bureau 261 Québec (Québec), G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la