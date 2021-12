VERREAULT, Marc



À l'IUCPQ, le 16 novembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Marc Verreault, époux de madame France Gagnon, fils de feu Roland Verreault et de feu Adélaïde Pelletier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Roxane (Maxime), Claude (Frédérike) et Marie-Pier (Jean); ses petits-fils: Édouard, Antoine, Julien et Tom; ses frères: Jean-Yves (Suzanne) et Michel (Denyse); sa belle-mère Andrée Bernier (feu Lucien Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: Francis (Michelle), Jean-Claude (Michelle), Myriam (feu Richard) et Maryse (Raymond); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.à compter de 9 h.