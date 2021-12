GAUVREAU, Colette Deschamps



C'est dans la nuit du 14 novembre 2021 que Colette Deschamps, épouse de feu monsieur Jean-Claude Gauvreau, s'est doucement endormie éternellement au CHSLD Saint-Monique, à l'âge de 86 ans, fille de feu Roméo Deschamps et de feu Salomé Poirier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils Réjean Gauvreau (Lucie Roy); ses petits-enfants: Cindie (David Brochu) et Dominic; ses frères et sœurs: feu Jeanine (feu Philibert Bélanger), Suzanne (feu Gabriel Bergeron), Fernand (Pauline Blanchette), Yvon (Rachel Campagna), Carole (Gilles Belleau) et Paul-Émile, sa belle-sœur Ghislaine Gauvreau (Yves Ouellet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Sainte-Monique pour leur exceptionnelle douceur et leur grand dévouement auprès d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôpital Sainte-Monique, 6125, Boul. Wilfrid-Hamel, L'Ancienne-Lorette, QC G2E 5W2, tél. : 418-871-8701.