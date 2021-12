BOUTIN, Charles-Yvon



Au CHSLD de St-Raphaël de Bellechasse, le 26 novembre 2021, à l'âge de 93 ans et 6 mois est décédé monsieur Charles-Yvon Boutin, époux de feu madame Claire Côté, fils de feu monsieur Octave Boutin et feu madame marie-Louise Mercier. Il demeurait à La Durantaye. La famille accueillera parents et amis à lade 9 h à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Robert Breton), Gilles (Yolaine Goupil), Michel (Karine Giguère), Patrice (Nancy Vallières), Martyne et Geneviève; ses petits-enfants: Sabrina, Jérémie, Ludovic (Marie-Lou Courty), Alexis; ses arrière-petits-enfants: Elie, Antoine et Alyson; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s de la famille Boutin et Côté. Sincères remerciements au personnel du Manoir du Coteau ainsi que du CHSLD de St-Raphaël pour les bons soins rendus à notre père. Compenser l'envoi de fleur par un don de votre choix. La direction des funéraires a été confiée à la