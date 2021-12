BOULET, Denis



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 26 novembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé paisiblement et dans la sérénité monsieur Denis Boulet, époux de madame Lorraine Guimont. Enseignant en éducation physique durant plusieurs années à la Polyvalente Louis-Jacques Casault, il demeurait à Montmagny et depuis 2001 à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Saint-Paul-de-Montminy, il était le fils de feu dame Lucienne Morin et de feu monsieur Jean-Charles Boulet. Outre son épouse Lorraine, il laisse dans le deuil, sa fille Sonia (Martin Boulet), la mère de celle-ci Francine Demers; son petits-fils Gabriel Tremblay et son père Marc; les filles de Lorraine : Vicky Pelletier (John Horvat), Christiane Pelletier (Dominique Després) et leurs enfants qu'il considérait comme ses propres petits-enfants: William, Lory Ann, Sonny et Melody Horvat, Jessy (sa fille Mia) et Joyce Després. Il était le frère et le beau-frère de: feu Réjean (feu Solange Poirier - feu Éva Pruneau), Micheline (feu Jacques Morin), Donald (Claudette Lévesque), Paul-André (Denise Morin), Diane, Louisette (Léandre Bouffard), feu Claudette (Alphonse Therrien) et Thérèse (Normand Lessard); de la famille Guimont: feu Charles-Eugène, feu Noëlla (Roland Légaré), feu Denise (feu James Larson), feu Denis (feu Rolande Bergeron), feu Gaston (feu Thérèse Bezot), Bertrand (feu Constance Martineau), Cyrilla (feu Roger Dolbec), Monique (feu Jean-Guy Brousseau), Marie, Oscar (Réjeanne Dutil), Berthe (feu Denis Martineau), Pierrette, feu Rosaire (Jocelyne Dutil), Jocelyn, Gérald (Line Clavet), feu Marjolaine, Marcel (Céline Bourget) et Roland (Carole Langlois). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciement sont adressés à tous les membres du personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'aux médecins qui l'ont pris en charge, pour les excellents soins prodigués, leur humanisme et leur attitude bienveillante. Merci à toute l'équipe d'intervenants du CLSC de Montmagny, en particulier Samuel Bélanger et Geneviève Leclerc pour leur dévouement, leur écoute attentionnée, leur disponibilité et leur bienveillance. Merci au personnel soignant ainsi qu'aux bénévoles de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Un merci spécial est adressé à sa soeur Thérèse et Normand et à son frère Paul-André pour leur présence assidue et si réconfortante, ainsi qu'à mon frère Gérald pour toute l'aide apportée et son soutien si précieux envers Denis et moi-même. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.