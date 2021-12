BOULET, Louisette Dion



Au centre d'hébergement des Jardins du Haut-Saint-Laurent, le 1er décembre 2021, à l'âge de 92 ans, entourée de l'amour des siens est décédée madame Louisette Dion, épouse de feu monsieur Laurent Boulet. Elle était la fille de feu Corinne Verret et de feu Jules Dion. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Dominique Dubé) qui l'a accompagnée jusqu'à la fin; ses petits-enfants : Pascale (David Nadeau), Samuel (Valérie Chrétien), Joëlle (Joël Carrier) et Isabelle; ses arrière-petites-filles : Florence et Charlotte; sa sœur Céline; ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). Elle est allée rejoindre sa fille aînée Hélène et son époux Laurent, ainsi que sa sœur Rita et son frère Jean-Paul. Ton départ nous plonge dans un grand chagrin. Le souvenirs d'une femme forte, aimante et dévouée restera à jamais gravée dans nos cœurs, où tu continueras de vivre éternellement. La famille recevra les condoléances, en présence du corps au :le vendredi 10 décembre 2021, de 18h à 21h, et le samedi 11 décembre 2021, de 11h à 13h30.La famille tient à remercier tout spécialement le personnel des Jardins du Haut-Saint-Laurent pour leur dévouement ainsi que leurs soins exceptionnels.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Hélène-Boulet, administré par la Fondation Québec Philanthrope. Ce fonds a été créé en mémoire de sa fille Hélène, pour soutenir les organismes communautaires en santé mentale. Vous pouvez contribuer directement par le site internet (https://www.quebecphilanthrope.org/fonds/helene-boulet/) ou par un chèque libellé au nom de la Fondation Québec Philanthrope avec la mention Fonds Hélène-Boulet au bas du chèque.