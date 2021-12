LANGEVIN, Rita



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 26 novembre 2021, à l'âge de 100 ans 7 mois, est décédée madame Rita Langevin, épouse de feu monsieur Claude Otis. Elle était la fille de feu Mme Emma Savard et de feu M. Émile Langevin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 15 décembre de 19h à 21h au centre commémoratifL'inhumation des cendres au cimetière La Nativité Notre-Dame-De-Beauport (rue Wilbrod Robert) se fera au printemps 2022. Madame Langevin laisse dans le deuil; ses enfants : Micheline, Ginette (Denys Laplante), Guy (France Simard), Jean (Chantal Groulx); ses petits-enfants: François, Julien, Laurence (Jonathan Themens) et Geneviève (Xavier Breton); son arrière-petit-fils Raphaël, sa sœur: Marie-Paule (feu Jacques Roger), sa belle-sœur Claire Pouliot (feu Jacques Langevin), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille désire tout particulièrement remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement du Fargy pour son soutien constant et pour son dévouement ainsi que pour sa bienveillante sollicitude envers leur mère durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause Bonheur (pour le CHSLD du Fargy) à l'adresse suivante:https://fondationpausebonheur.com/faire-un-don/