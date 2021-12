DUBEAU, Marie-Ange



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 décembre 2021 à l'âge de 77 ans, est décédée dame Marie-Ange Dubeau, fille de feu monsieur Alfred Dubeau et de feu dame Joséphine Asselin. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance le vendredi 10 décembre 2021 de 19h à 22h auoù la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité de 13h à 14h. La direction des funérailles a été confiée auElle laisse dans le deuil ses sœurs et son beau-frère: Denise (feu Charles-Henri Fortin) et Suzanne (Donat Simard). Elle a maintenant rejoint ses parents Alfred et Joséphine ainsi que ses frères et sa sœur: André (Ghyslaine Huard), Denis et Émilienne (Roland Asselin). Elle quitte également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement ses bonnes amies Léontine Simard, Johanne Mathieu, Guylaine Paradis, Claudine Asselin et Véronique Lachance ainsi que tous ceux et celles qui l'ont côtoyée et aimée au cours de son séjour à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/