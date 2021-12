BROCHU, Denyse Parent



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, à l'unité des soins palliatifs, le 19 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denyse Parent, épouse de monsieur Jean Brochu, fille de feu madame Yvonne Gagnon et de feu monsieur Wilfrid Parent. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 10 décembre 2021 de 18 h à 21 h.où la famille recevra également les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Annie (Marc Labrecque); ses petits-enfants adorés: Thomas et Laurie Labrecque. Elle était la sœur de: feu Jacqueline (feu Lucien Giguère), feu Suzanne (feu Yves Deschênes), Jean-Louis (feu Simone Rhéaume), Raymond (feu Micheline Nolet)(Thérèse Boucher), Louise (Jean-Marc Bédard) et feu Michel (Yvette Martel). Elle était la belle-sœur de: Laurette (feu Roger Samson), Gertrude (feu Jacques Gagné), feu Thérèse (feu Paul Moisan) et feu Rita (feu Henry Rossi). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement la Dre Ann Montreuil ainsi que tous les médecins et tout le personnel de l'urgence et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement, leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone: 418 687-6084, site web: www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise), téléphone: 418 525-4385, site web: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Des formulaires seront disponibles sur place.