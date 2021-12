BAKER, Jean-Guy



À Québec, à son domicile, entouré de l'amour des siens, est décédé le 29 novembre, à l'âge de 91 ans et demi, monsieur Jean-Guy Baker, typographe retraité au journal le Soleil, baryton bien connu, il était le fils de feu Albert Baker et de feu Bérénice Hallé. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Frances Alice Hurley, ses deux filles : Lucie Hurley (Yanick LeBlanc) et Christine Hurley (Éric Morin), ses trois petits-fils : William et Samuel Morin ainsi que Vincent Deslauriers (Émilie Desbiens) et son gendre Denys Deslauriers ainsi que sa petite bichonne adorée : Souzy. Il laisse également dans le deuil son neveu Michel Baker, scénographe, ses deux nièces : Nicole et Louise Baker ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 9h 30 à 10h30,L'inhumation de monsieur se fera au printemps au cimetière Saint- Patrick. La famille a confié monsieur Baker auLa famille tient à remercier le docteur Maurice Lavoie, madame Martine Lamontagne inf. et tout particulièrement, madame Marylène Jobin du CLSC basse-ville, pour ses soins réguliers à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Mira, programme de chien Guide. Pour rendre hommage à monsieur Baker, vous pouvez consulter le site internet de Sylvio Marceau, www.dignitéquébec.com