FORTIN, Gisèle Allaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 novembre 2021, entourée de l'amour des siens, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Gisèle Allaire, épouse de feu monsieur Blaise Fortin, fille de feu madame Anna Audet et de feu monsieur Émile Allaire. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Johanne (Clément Genest); ses petits-enfants: Marie-Ève, Justine (Philippe Voyer); les enfants de Clément: Frédéric, Philippe (Béatrice Collet); sa sœur Marie-Paule (feu Hubert Massé). Elle est allée rejoindre son fils Jacques, ses frères et sœurs décédés: Véronique (feu Joseph Lessard), Sr Denise, Sr Marie-Thérèse, Jean-Louis (feu Irène Demontigny), Florent, Rachel et René (feu Odile Suzanne Leblanc). Elle était la belle-sœur de : Jules (Jeanne Fortin), Gervaise (Laurent Poulin), Jacqueline (Philippe Jolicoeur), Alfred (Georgette Pelletier) et Pierrette (Yvan Bernard), tous décédés. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement sa grande amie Desneiges Lessard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 15.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca.