CHARTRÉ, Pierre-Paul (Pierre)



À son domicile, le 15 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre-Paul Chartré, conjoint de madame Thérèse Duchesneau, fils de feu monsieur Pierre Chartré et de feu madame Marie-Anna Couture. Originaire de Lévis, il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Eric, Marie-Claude et Jean-Philippe Chartré (Marie-Josée Bédard); ses petits-enfants : Alexane et Maxence Chartré (enfants d'Eric), Éva Chartré-Nitti (enfant de Marie-Claude), Félix, Victor et Abigaël Chartré (enfants de Jean-Philippe); sa sœur Cécile, son frère Robert Chartré; la famille de sa conjointe : Nancy Delwaide, Jie, Kaeden et Andrika Chao; ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis(e)s.