CLOUTIER, Lucie Dubois



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Lucie Dubois, épouse de monsieur Guy Cloutier. Native de St-Flavien, elle demeurait à St-Rédempteur. Je suis partie rejoindre mes parents, ma sœur Pierrette et mes ami(e)s. Lucie Dubois fille de feu Alexandre Dubois et de feu Gervaise Rousseau. Je laisse mon tendre époux Guy Cloutier (50 ans de mariage) et mes deux chouettes, Mélanie (Jason Kilganan) et Karine (Érik Boucher). Mes petits-enfants, Liam, Mary Jane, Peter et Leah. Mes frères et sœurs Clément (Claire Levesque), Carole (Bruno Demers), Louisette (Bruno Lemay), Yvon (Johanne Gourde), Onil (Chantal Laroche), Angèle (Sylvain Boisvert) et Lorraine (Michel Jobin). Mon beau-frère Yvon Cloutier (Carole-Ann Marcotte) et ma belle-sœur Carole Cloutier (Vanessa, Élisabeth et Christine).Mon filleul Julien et ma filleule Vanessa. Mes neveux et nièces. Mes tantes et mes oncles Noëlla Boucher (feu Victor Dubois), Jeannine Rousseau (feu Jean-Luc Croteau), Jeannine Boucher (feu Gervais Rousseau), Florence Bergeron (feu Jacques Rousseau), Juliette Nichol (feu Jean-Luc Rousseau), Céline Rousseau (feu Albert Carrier, André Faucher), feu René Rousseau (feu Édtih Bergeron), Yolande Vachon (feu Roch Rousseau), feu Rita Rousseau (feu Jean-Pierre Beaudoin). Mes cousins et cousines. Un merci spécial à tous ceux qui m'ont aidée, à partir de la première journée, jusqu'à la fin, à supporter ma maladie. Mon époux et mes deux filles, Jeannette Gosselin et Réjean Pronovost pour toutes les petites douceurs au chalet. Les gardiens de mon époux Maurice Desmarais et Linda Guénard. Merci à tous ceux qui m'ont rendue visite aux soins palliatifs, ainsi qu'à Françoise Caux et André Bolduc. Tous mes amis de l'Association chasse et pêche du Canton d'Aiguillon, mes infirmières Pivot, le personnel du CRIC et des soins palliatifs du 4ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Je ne peux pas nommer tous mes ami(e)s, car j'ai peur d'en oublier, mais merci à ceux qui m'ont écoutée et encouragée. Nous sommes et espérons rester une grande famille unie. Je pars en sérénité. -Prière de ne pas envoyer de fleurs, faire un don à la Fondation de l'Hôtel- Dieu de Lévis (Soins palliatifs du 4ième étage). Je vous aime tous et tant. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 10 décembre 2021 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.