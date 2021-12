PERRON, Lauréat



Au Centre Hospitalier Saint-Joseph de la Malbaie, le 27 novembre 2021, à l'âge de 94 ans et 7 mois, nous a quittés monsieur Lauréat Perron. Il était l'époux de feu madame Lucille Dufour et il demeurait à Clermont.et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 8 h. Monsieur Lauréat Perron laisse dans le deuil son épouse: feu Lucille Dufour; son amie feu Lili Jean; ses enfants: Georges-Émile (Lyne Lavoie), feu Nicole (Jacques Bouchard), Diane; ses petits-enfants: Simon, Marie-Claude, Lucie, Audrey-Ann, Maryssa et leurs conjoints; 9 arrière-petits-enfants; sa filleule Brigitte; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son épouse, il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer ou à la Fondation Hôpital La Malbaie, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la