GENEST, Paul

À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Paul-Genest, époux de madame Céline Bourget et fils de feu monsieur Gilbert Genest et de madame Marie Pontarolo. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac. Monsieur Genest laisse dans le deuil,outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Nancy (Steeve Ferland) et Robert (Nancy-Lou O'Connor); ses quatre petites-filles: Anny-Pier Ferland, (Olivier Gamache), Marie-Ève Ferland (Francis Marchand), Allyson Genest (Steeve Grenier) et Catherine Genest (Gabriel Giguère); ses arrière-petits-enfants: Mathéo et Mahéva Grenier; ses frères et soeurs de la famille Genest: Rose-Marie (François Martel), Diane (Richard Morency), Daniel (Marlène Jacques) et Linda (Raynald Carrier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourget: feu Patrick (feu Gisèle Asselin), feu Louise (feu Jacques Rossignol), Serge (feu Raymonde Pelletier) et Edith (Yvon St-Pierre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3, www.cancer.ca